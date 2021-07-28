Üniversite taban puanları kaç? 2021 YKS ÖSYM üniversite taban puanları kaç?

Haziran ayında yapılan YKS bugün açıklandı. Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 YKS ÖSYM üniversite taban puanları kaç? Üniversite taban puanları kaç?

2021 YKS sonuçlarının açıklanması sonrası sınava ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başlarken Üniversite taban puanları kaç ve 2021 YKS ÖSYM üniversite taban puanları kaç gibi konular araştırıldı.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI KAÇ?

YKS puanına göre üniversite tercihinde bulunmaya hazırlanan pek çok üniversite adayı, 2021 YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları hakkında inceleme yapıyor. Henüz 2021 üniversite taban puanları belli olmasa da adaylar 2020 taban puanları üzerinden fikir yürütüyor. Pek çok üniversite adayı genç, 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Taban puanı en düşük üniversiteler inceleniyor.

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar.

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