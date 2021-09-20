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Üniversite Sporları Federasyonunun Olağan Genel Kurulu 5 Kasım'da yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Üniversite Sporları Federasyonunun Olağan Genel Kurulu 5 Kasım'da yapılacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, 5 Kasım'da yapılacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, 5 Kasım'da yapılacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunda Dart Asbaşkanı olarak görev yapan ve Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini sürdüren Doç. Dr. Murat Kul, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Adaylık duyurusu öncesinde üniversite ve spor camiasının yöneticileriyle geniş bir istişare yaptığını belirten Kul, "Bu süreçte bize inanan ve destek olan büyüklerime, dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Türk sporuna yaklaşık 30 yıl süreyle her düzeyde hizmet etmiş olmanın bana kazandırdığı öz güvenle yola çıkıyorum. Sporcu, antrenör ve idareci olarak ulusal ve uluslararası onlarca etkinlikte görev almış, Karate Dünya Şampiyonluğu yaşamış bir kardeşiniz olarak bu görevi layıkıyla yürütecek ehliyete sahip olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Kul, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler olmak üzere tüm kuruluşlarla sağlıklı bir eşgüdüm oluşturacaklarını kaydederek, "Uzun süredir başkanlık görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Kemal Tamer hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ancak yeni dönemde federasyonda geniş kapsamlı bir kan değişimine duyulan ihtiyacın herkesin malumu olduğunu eklemek isterim. Bunu tamamıyla yeni ve güçlü bir ekiple kurmayı camiamıza taahhüt ediyorum. Federasyon yönetimini üstlenmemiz halinde oluşturacağımız uzman bir ekiple işlerimizi yürüteceğimizi ve şeffaflık ilkesini benimseyeceğimizi bütün camiamıza taahhüt ediyorum." açıklamasında bulundu.

1981'de Sakarya'da dünyaya gelen Murat Kul, 1994'te karateye başladı, 10 yıl süreyle bir çok turnuvada milli takım adına Türkiye'yi temsil etti. Üniversite yıllarında karate milli takımına seçilen Kul, uluslararası turnuvalarda da şampiyonluklar kazandı. ???????

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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