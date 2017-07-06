Üniversite Sınavında Derece Bursu Kazanan Liseli Gençler, Derneklere Yardım Edecek

Fransa'da Lyon Rhone-Alpes bölgesinde üniversite sınavını en üst derece ile geçip 500 avro burs kazanan liseli gençler, aldıkları parayı derneklere vermeye karar verdi.



Fransa'da Lyon Rhone-Alpes bölgesinde üniversite sınavını en üst derece ile geçip 500 avro burs kazanan liseli gençler, aldıkları bursu Gençlik ve Kültür Evi derneğine vereceklerini belirttiler.



Yazdıkları açık mektupta en üst dereceyle sınavı geçen aynı liseden Emma, Lola, Jules ve Robin hak kazandıkları bursu Gençlik ve Kültür Evi derneğine vereceklerini belirtti. "Derneklere yardımı keserken bize özel kullanım için verilen bu parayı kabul etmiyoruz" yazan gençler bir haksızlığa dikkat çekerek bölge sorumlularının sınavları dereceyle kazananlara verdiği 500 avroluk bursun aslında ihtiyacı olmayan insanlara gittiğini, çünkü dereceyle bitirenlerin genellikle zengin ailelerden geldiğini ifade etti.



İnisiyatif alan gençler diğerlerini de teşvik etti ve farklı liselerden gelen öğrenciler de burslarını tamamen ya da kısmen aynı Gençlik ve Kültür Derneğine vereceklerini duyurdu. Bu derneğin çalışmalarının imkanı olmayan gençlere olanaklar ve sosyal aktiviteler sunması gençlerin dernek seçimini açıklıyor. - PARİS