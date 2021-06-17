Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS 2021'e kaç gün kaldı? YKS sınav tarihi ne zaman?

YKS 2021 sınav tarihi yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler sınav tarihine dair araştırmalar yapıyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021 YKS 3 oturum halinde düzenlenmektedir. Peki, Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS 2021'e kaç gün kaldı? YKS sınav tarihi ne zaman? İşte YKS sınavı tarihi ve üniversite sınavına dair merak edilen soruların yanıtları...

Üniversite sınavına kaç gün kaldı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. YKS ne zaman sorusu sınava kısa süre kala milyonlarca adayın takip ettiği konulardan oldu. Geçtiğimiz hafta sınav yerlerinin erişime açılması ile birlikte sınav için hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler; TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturum halinde yapılacak olan üniversite sınavı için geri sayımı başlattı. Peki, Üniversite sınavına kaç gün kaldı?YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, TYT-AYT-YDT sınav ve sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı bu sene 26-27 Haziran'da düzenlenecek. TYT, 26 Haziran, AYT ve YDT ise 27 Haziran tarihlerinde organize edilecek. Sınava bugün itibarıyla 9 gün kaldı.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, YDT, AYT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.