Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 'Temel Yeterlilik Testi' sınavına girdi
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Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 'Temel Yeterlilik Testi' sınavına girdi

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler Temel Yeterlilik Sınavına girdi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler 'Temel Yeterlilik Testi' sınavına girdi
14.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:50

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler Temel Yeterlilik Sınavına girdi. Öğrencilere bugüne kadar her türlü materyal imkanı sunduğuna dikkat çeken Sancaktepe Belediyesi TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı düzenlediğini duyurdu.

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Külliyesi Gençlik Merkezi, Samandıra Gençlik Merkezi, Şehit Furkan Gençlik Merkezi ve belediyeye bağlı bilgi evlerinin dersliklerinde gerçekleşen sınavlar sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tedbirler alınarak gerçekleşti.

13-14 Haziran tarihleri arasında sabah ve öğlen olmak üzere iki oturumda gerçekleşen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavlarda ÖSYM ve MEB'in puan hesaplama yöntemleri kullanılacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle eğitim öğretime verilen zorunlu aranın öğrencileri yeni bir takım planlamalar yapmak durumunda bıraktığını belirterek, "Üniversite sınavlarına hazırlık yapan gençlerimiz için Sancaktepe Belediyesi olarak TYT deneme sınavı programladık. Bu sınavların öğrencilerimiz için iyi bir ön hazırlık olacağını düşünüyorum. Malum içinde yaşadığımız süreçten dolayı sınav öncesi sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak sınavı gerçekleştirdik. Sınava katılacak olan gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Şartlar ve koşullar her ne olursa olsun, eğitime yönelik hizmet ve desteklerimiz, yatırım, plan ve projelerimiz devam edecek" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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