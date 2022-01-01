Üniversite sınavına girmeye hazırlanan gençler alanında uzman kişilerle tanışıyor

Altındağlı gençler farklı meslek dallarından uzman kişilerle tanışıyor. Gençler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek'in "Yerimde olmak ister misin?" başlıklı söyleşisi ile bir araya geldi.

Üniversite sınavına girmeye hazırlanan Altındağlı öğrenciler, anatomi profesörüyle buluştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, "Yerimde olmak ister misin?" başlıklı söyleşisiyle, Altındağlı gençlere seslendi. Profesör Demiryürek gençlere, altın değerinde öğütler verdi. Gençlere "Yerimde olmak ister misiniz?" sorusunu yönelten Prof. Dr. Deniz Demiryürek, hayata ve başarılı olmaya dair tavsiyelerle bulundu.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Altındağlı gençler büyük ilgi gösterdi. Kendi eğitim hayatını anlatan ve başarıya ulaşma konusunda öğütler veren Prof. Demiryürek, üniversite ve meslek seçiminin önemine de değindi. Üniversite sınavına girmeye hazırlanan ve önemli bir karar aşamasında olan gençleri, alanında uzman profesörle bir araya getirerek, onlara moral ve motivasyon kazandırmayı amaçladıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Gençlerimizin geleceğinin daha güzel olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA