Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu yapılan sınavlara giren bir grup öğrenci, sınav öncesinde "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, 1 liralık...

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu yapılan sınavlara giren bir grup öğrenci, sınav öncesinde "Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, 1 liralık manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

Antalya Adliyesi önünde toplanan grup, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin doğru olmayan sınavıdır", "Oy'unu sen kaybettin", "Bir tek dileğim var Kılıçdaroğlu, gençlere dürüst ol yeter", "Bir Kılıçdaroğlu tüm doğruları götürür", "Seçim bir sınavsa notunuz şimdiden sıfır" ve "Bu Kılıçdaroğlu bizi kandırıyor hocam" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Berkay Elden, sınavdan bir gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan yalan haberin YKS'ye girecek milyonlarca gencin ve ailelerinin motivasyonlarını altüst edip, olumsuz etkilediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun "yalanın yayılmasında aktör" olduğunu savunan Elden, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." dedi.

Elden, bazı yayın organlarının 27 saat boyunca devam ettirdiği yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla düzelterek gerçeğini paylaştığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden