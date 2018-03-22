Üniversite Sınavına Giren Genç Anne Hem Soruları Çözdü Hem Bebeğini Emzirdi
Afganistan'da girdiği üniversite sınavı sırasında bebeğinin ağladığını duyan anne izin alarak hem çocuğunu emzirdi hem de soruları yanıtladı. Genç annenin fotoğrafları büyük ilgi topladı.
22 yaşındaki Jahan Taab isimlki Afgan anne, 2 aylık çocuğunu emzirerek girdiği ünivesite sınavını kazandı.
BEBEĞİ AĞLAYINCA DAYANAMADI
Daikundi eyaletinde bulunan bir köyde yaşayan kadın, kendisi ile beraber getirdiği bebeği sınav esnasında ağlayınca yere oturup bir yandan çocuğu emzirirken diğer yandan soruları cevapladı.
Yahya Erfan isimli sınav gözetmeni, annenin bu davranışı karşısında hayranlık duyduğu için fotoğraflarını çekmeye karar verdiğini söyledi.
"AFGANİSTAN'IN DAHA İYİ OLACAĞININ KANITI"
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara kullanıcılar olumlu tepki verdi. Bazı kullanıcılar bu fotoğraf yirmi yıl sonra "Afganistan'ın çok daha iyi olacağının kanıtıdır" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (12)
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Vicdanı olanların anlayabileceği birşeydir merhamet. O kadınada , sınavı yapanlarada helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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KADIN O YAŞTA SINAVA MI GİRMİŞ HELAL OLSUN ÖSM GÖRMESİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğurup sokaklara çöpe atanlar bakında utanın tabi utanacak yüzünüz kaldıysaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Anne babayi , huzur evine atanlar bu fotoğraf karesinden utansinlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ee boşuna dememişler cennet annelerin ayakları altındadırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır