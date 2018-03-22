Üniversite Sınavına Giren Genç Anne Hem Soruları Çözdü Hem Bebeğini Emzirdi

22 yaşındaki Jahan Taab isimlki Afgan anne, 2 aylık çocuğunu emzirerek girdiği ünivesite sınavını kazandı.

BEBEĞİ AĞLAYINCA DAYANAMADI

Daikundi eyaletinde bulunan bir köyde yaşayan kadın, kendisi ile beraber getirdiği bebeği sınav esnasında ağlayınca yere oturup bir yandan çocuğu emzirirken diğer yandan soruları cevapladı.

Yahya Erfan isimli sınav gözetmeni, annenin bu davranışı karşısında hayranlık duyduğu için fotoğraflarını çekmeye karar verdiğini söyledi.

"AFGANİSTAN'IN DAHA İYİ OLACAĞININ KANITI"

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara kullanıcılar olumlu tepki verdi. Bazı kullanıcılar bu fotoğraf yirmi yıl sonra "Afganistan'ın çok daha iyi olacağının kanıtıdır" yorumunu yaptı.