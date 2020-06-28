Üniversite sınavı sonrası aileler sahil ve piknik alanlarına akın etti Üniversite sınavı sonrası aileler sahil ve piknik alanlarına akın etti İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle öğrenciler aileleri ile birlikte sınav sonrası sahil ve piknik alanlarına akın etti.

Üniversite sınavı sonrası aileler sahil ve piknik alanlarına akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle öğrenciler aileleri ile birlikte sınav sonrası sahil ve piknik alanlarına akın etti.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında oluşabilecek riskleri önlemek için bu hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması kararını almıştı. İstanbul'da öğrenciler sınav sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının saat 18: 30'da bitmesiyle birlikte aileleriyle sahil ve piknik alanlarına akın etti. Kimi vatandaşlar spor ve mangal yaparken kimileri ise sahilde balık tuttu. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, özelikle Zeytinburnu sahilinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yükseköğretim sınavı sonrası ailesiyle birlikte sahile piknik yapmaya geldiğini ifade eden Nuray Aslan, "Sahile, sınav stresini atmak için geldik. Görüldüğü üzere çok kalabalık, eminim sınavdan çıkan bir çok öğrenci buradadır. Çok değişik sorular vardı, gerçekten çok stresliydi. Bir çok soruda hep neredeyse aynı cevaplar vardı. Hatta dünden beridir internette bu konuda bir çok şey paylaşılıyor. Sınav çok beyni yoran, kafa patlatan bir sınavdı. Bu şekilde çok yorucuydu ve stres yaşadım. Ben alan olarak paramedik, hemşirelik veya anestezi istiyorum. Onları istiyorum ama sayısalda iyi olmam gerekirdi fakat zorluydu sorular. Korona virüs döneminde evde olmak psikolojik olarak etkiledi bizi. Hastalık başlı başına zaten insanın korkusu oluyor. Tatil planım şu anda korona virüs nedeniyle maalesef olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan Liseye giriş sınavına girdiğini söyleyen Ceylan Umay Şen ise, "Ben bu sene LGS'ye girdim ve açıkçası pandemi sürecinde çalışmak zordu. Sınavda matematiği eleyici olarak sormuşlardı. Bu yüzden genel olarak matematikte zorlandık .Çok çalıştık, çok emek sarf ettik. Bu pandemi sürecinde de zaten dershaneye ve okula gidemedik. Her ne kadar evden eğitim görsek de evdeki eğitim okuldaki eğitim gibi olmadı. Bu yaz iyice dinlenip bol bol kitap okuyarak ve 9'uncu sınıfa hazırlanarak geçirmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA