Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı tarihi nedir? YKS başvurusu nasıl yapılır?

2021 YKS takvimi öğrenciler tarafından açıklandı. YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı tarihi nedir? YKS başvurusu nasıl yapılır?

2021 yılı itibari ile adayların araştırmaya başladığı konular arasında Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı tarihi nedir? YKS başvurusu nasıl yapılır? gibi sorular yer almaktadır.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite sınavı tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Pandemi nedeniyle sınav tarihi netlik kazanmadı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.