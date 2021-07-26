Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Üniversitesi sonuçları! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları!

Merakla beklenen ve 81 ilden öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları!

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Bu süreç daha da kısalabilir ve Temmuz ayının sonu gibi üniversite sonuçları açıklanabilir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları açıklandıktan sonrahttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.