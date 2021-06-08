Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2021 YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte üniversite sınavı da yaklaşmaya başladı. Sınava başvurular 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınava katılacak binlerce aday sınav yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2021 YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte üniversite sınavı da yaklaşmaya başladı. Sınava başvurular 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınava katılacak binlerce aday sınav yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2021?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak. Buna göre YKS ilk oturum için 19 gün kaldı.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. YKS sınav yerleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.