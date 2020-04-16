Üniversite sınavı ne zaman? 2020 TYT ve AYT ne zaman? TYT ne zaman yapılacak? AYT ne zaman yapılacak? 2020 Üniversite Giriş Sınavı! Koronavirüs nedeniyle üniversite giriş sınavları TYT VE YKS ertelenmişti. YÖK başkanı sınavların Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Tüm dünyada corona virüs salgınının etkisi altındayken eğitim bundan çok büyük zarar gördü. Sınavlar iptal oldu, derslerde uzaktan eğitime geçildi. Üniversiteye giriş sınavları olan YTY VE YKS ertelendi. Herkes yeni sınav tarihlerini merak ediyor. YKS ve TYT sınavları ne zaman olacak? YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. YKS KONU VE DERS İÇERİĞİ KAPSAMI NEDİR? Türkçe Testi Doğru Türkçe kullanımını ölçme, temel dil bilgisi, cümle kurma, paragraf, imla kuralları, yazım yanlışları, yorumlama, okuduğunu anlama, kelime hazinesi vb. Sosyal Bilimler Testi Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe derslerinde genel durumu ölçme, ilke ve kavramları bilme, yorumlama vb. Temel Matematik Testi Temel Matematik kurallarının ölçülmesi, temel işlemlerin yapılabilirliği, temel matematik eksenli soyut işlemler yapabilme ve gündelik hayatta kullanımı vb. Fen Bilimleri Testi Fizik, Kimya ve Biyoloji'de temel kavramları ve ilkeleri ölçme, kullanabilme vb.