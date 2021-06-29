Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? Son dakika üniversite sınavı kalkacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar sonrası "Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? Üniversite sınavı kalkacak mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite sınavları hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Araştırılan konulardan biri de üniversite sınavlarının kalkıp kalkmayacağına dair oldu.

Üniversite sınavı kaldırılıyor mu? Son dakika üniversite sınavı kalkacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." diyerek çağrıda bulundu.

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasının en başında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILIYOR MU?

Bu sırada üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli,

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek güçtedir." dedi.

Üniversite sınavlarının kaldırılacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.