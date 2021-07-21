Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu belli oldu mu? Üniversite sınav sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?