Üniversite, sanayinin rekabet gücü artıracak projelere odaklanacak
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Konseyi, yeni dönem plan ve projelerini Bursa kamuoyu ile paylaştı.
13.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:28
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Konseyi, yeni dönem plan ve projelerini Bursa kamuoyu ile paylaştı.
Kaynak: Dunya.com