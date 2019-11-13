Üniversite, sanayinin rekabet gücü artıracak projelere odaklanacak

13.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:28

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Konseyi, yeni dönem plan ve projelerini Bursa kamuoyu ile paylaştı.