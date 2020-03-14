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Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı genişliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) çalışmaları aralıksız devam ediyor.

14.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:35
Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı genişliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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