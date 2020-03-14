Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı genişliyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) çalışmaları aralıksız devam ediyor.
14.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:35
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu'nun (KÜSİ) çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com