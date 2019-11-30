Haberler » Ekonomi » Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası - Ekonomi

Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliği konusunda büyük önem verdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na bir destek de kentin önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş'den geldi.

30.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:29
Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası

'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliği konusunda büyük önem verdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na bir destek de kentin önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş'den geldi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et