Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliği konusunda büyük önem verdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na bir destek de kentin önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş'den geldi.
30.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:29
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) sanayi-üniversite işbirliği konusunda büyük önem verdiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na bir destek de kentin önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş'den geldi.
Kaynak: Dunya.com