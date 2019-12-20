Üniversite-sanayi işbirliğine Toksan desteği
Küçükoğlu Holding bünyesinde çalışmalarını yürüten Toksan Yedek Parça firması, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ)yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na 3 doktora öğrencisi ile destek verdi.
20.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:05
Küçükoğlu Holding bünyesinde çalışmalarını yürüten Toksan Yedek Parça firması, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ)yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na 3 doktora öğrencisi ile destek verdi.
Kaynak: Dunya.com