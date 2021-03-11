Üniversite sanayi işbirliği görüşüldü
11.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:59
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BİEN Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Nevrettin Şenyayla'yı ziyaret etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BİEN Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Nevrettin Şenyayla'yı ziyaret etti.
Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan fabrikasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Beydemir'e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Üniversite-sanayi iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı