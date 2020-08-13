Üniversite sanayi iş birliğiyle yerli ve milli elektrikli hafif kargo aracı üretecekler İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi, enerji tasarrufu sağlayan, aktif navigasyon sistemine sahip yerli ve milli elektrikli hafif kargo taşıma aracı üretmek için çalışmalara başladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi, enerji tasarrufu sağlayan, aktif navigasyon sistemine sahip yerli ve milli elektrikli hafif kargo taşıma aracı üretmek için çalışmalara başladı.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler, 2016'da elektrikli arabaylayla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Çalışmalarında başarıya ulaşan ekip, bir yıl sonra üniversite bünyesinde elektrikli otomobilin prototipini üretmeyi başardı.

Elektrikli araçların üretimi konusunda önemli çalışmalara imza atan ekip, 2 ay önce elektrikli hafif kargo taşıma aracı çalışmaları yapan Tekno CTP şirketiyle görüşmelere başladı.

Öğretim üyeleri ile öğrenciler, firmanın tasarımını yaptığı prototip aracı, trafiğe çıkmaya uygun hale getirecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, AA muhabirine, elektrikli araç geliştirme konusunda birçok üniversite ve kurumun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Daha önce elektrikli golf araçlarının yapıldığını belirten Şahin, "Firma, kargo şirketlerinin isteği üzerine elektrikli taşıma aracı yapmak için yola çıkmış. Ama geliştirdikleri aracın trafiğe çıkabilmesi için bazı eksikliklerinin olduğunu öğrenince bize ulaştılar. Projenin üzerinde çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz elektrikli aracın tüm özelliklerini hafif ticari aracın üzerinde uygulayacağız. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk olacak." dedi.

Şahin, 30 kişilik ekibin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Araç bir yıl sonra yollarda olacak

Araçlarının enerji tasarrufu sağlarken boyutunun küçüklüğü sayesinde kargo firmalarına büyük kolaylık sağlayacağını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Elektrikli hafif ticari aracımız 350 kilogram ağırlığa, 400 kilogram kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 2,80 metre uzunluğundaki aracımızın 70 kilometre menzili olacak. Akıllı navigasyon sistemi sayesinde az elektrik harcayabilecek, rotayı kullanacak. Değiştirilebilen kaset tipi pili sayesinde 10-15 saniye içinde yeni pili takılıp görevine devam edebilen bir araç olacak. Pillerinin şarj zamanlarının kontrol edilmesinden tutun da motor güçlerinin otomatik kontrol edilmesine kadar çok önemli özellikleri var. Yüzde 100 elektrikle çalışabilen, küçük kompak tarzda araç olacak."

Bu tip araçlarda kullanılan motorların Çin ve başka ülkelerden geldiğine işaret eden Şahin, "Biz aracımızda yerli ve milli elektrikli motoru üretmek istiyoruz. Sadece pili başka bir ülkeden alacağız. Onun dışında kullanılacak parçaların yüzde 90'ının yerli ve milli olmasını istiyoruz. Bu klasmanda da bir ilk olacak. Çalışmalara başladık. 2 ay içinde deneme çalışmalarına da başlayacağız. Bir yıl içinde ise tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Tekno CTP şirketi yetkilisi Burak Kurtuldu ise firmalarının 30 yıldır karavan imalatına ilişkin yedek parça üretimi yaptığını söyledi.

Dünyada elektrikli araçlara eğilimin arttığına dikkati çeken Kurtuldu, bunun üzerine kargo firmaları için bu tarz araç geliştirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çalışmaların 4 yıldır devam ettiğini kaydeden Kurtuldu, "Bu aracı bir yere kadar getirdik. Bundan sonra projemizi üniversiteyle tamamlayacağız. Amacımız, geliştirdiğimiz elektrikli hafif ticari aracımızın en kısa sürede Türkiye'nin yollarına çıkması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA