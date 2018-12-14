Üniversite Sanayi İş Birliğinde Ar-Ge Değerlendirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından "üniversite sanayi iş birliğinde Ar-Ge'nin önemi" konulu konferansı düzenlendi.

Üniversite ve sanayi arasında iş birliğinde Ar-Ge çalışmalarının taşıdığı önem, KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansla ele alındı.

Eski KBÜ Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, konferansta yaptığı konuşmada, üniversiteyi kurarken temel hedef olarak bilinenleri tekrar etmemeyi esas aldıklarını söyledi.

Bilinenlerin tekrar edilmesi durumunda rakiplerin geride bırakılmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üçüncü otomotiv mühendisliğini biz açtık. Türkiye'de ilk kez raylı sistemler mühendisliğini kurduk. Her yıl doktorlarınızın kullandığı aletler ve cihazlar için 13 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. O zaman bu üniversiteler niye var. Bu yüzden Türkiye'de ilk kez tıp mühendisliğini açtık. Bilimde bir seviyeye gelirsen, dünya da medeniyeti sen kurarsın. Üniversiteye fiziki binayı yapmak çok kolaydır ama gönüllere dokunmak en zorudur. Hoca sıkıntımız var, KARDEMİR'de çalışan çoğu mühendisleri burada hoca olarak görev verdik. Onlara burada bir de yüksek lisans yaptırdık. Onlarla çok güzel ilişkiler kurduk. İlişkiler gelişince projelerde kendiliğinden ortaya çıkar."

Uysal, konferansta öğrencilere de bazı nasihatler vererek, şunları söyledi:

"Kendi başına ne kadar çalışkan olursan ol hayatta başarılı olma şansın yok. En zor problemleri çözebilirsin ama yükselmen, ülkede politika geliştirmen için bir sosyal çevren olması gerekir. Bunu anca öğrenciliğimiz de kazanabilirsiniz. Ne kadar çok el sıkabilirseniz, ne kadar çok olayların içinde yer alabiliyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Gemisini kurtaran kapatan bana ne arkadaştan, bana ne üniversiteden, bana ne Karabük'ten, ülkeden dersen senin hayatta bir şey sahip olma şansın yok bir şey sahibi olursun ama mutlu olamazsın. Bir mazlumun elinden tutmuyorsan, bir açın karnını doyurmuyorsan, bir ıstırap çekin başını okşamıyorsan o zaman sen insan değilsin. Kendinizi geliştirin, sosyal olay içinde yer alın. Oyunu siz kurmadığınız sürece, başka oyunda yer almanızın fazla bir önemi yok."