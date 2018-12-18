Üniversite Personeline 'Madde Bağımlılığı' Eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) personeline 'Madde Bağımlılığına' yönelik eğitim verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi başhekimliği ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hastane konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, sağlık çalışanları, büro memurları, temizlik ve taşıma personeli 6 grup halinde katıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitim programında narkotik madde kullanımı, alınabilecek önlemler ve toplumun uyuşturucu ile mücadelesinde aktif rol almaları konuları ele alındı.

Kaynak: AA