Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdi.

Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdi.

Sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı göstermiş oldukları fedakarca mücadeleye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de katıldı. Rektörlük binası önünde açılan afiş ve alkışlar ile destek veren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal beraberindekiler sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi. Salgın karlı aldıkları tedbir ve önlemler için yetkililere teşekkür eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal bu süreçte sağlık çalışanlarına gösterdiği özverili ve fedakarca gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Uysal, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu kapsamda en iyi tedbirleri alan ülkeler bu süreci en az zararla atlatıyor. Bizler başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve sağlık personellerimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Bunun için özellikle sağlık personelimize çok büyük görev düşüyor. Biliyoruz ki sağlık personellerimiz canları pahasına bu savaşta en ön safta yer alıyor. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın bütün fertleri öngörüsüyle hastalığın ülkemize daha geç girmesini sağladılar. Özellikle Sağlık Bakanımızı da tebrikle ve saygıyla alkışlıyoruz. Rabbim bizi bu salgından koru' demek elbette güzeldir. Bir de fiili dua vardır. Tedbire riayet etmeden yapılan duaların bir anlamı olmadığı gibi tam aksine işi ciddiyetini anlamama anlamına gelir. Burada fiili dua daha önemlidir. Alınan tedbirlere riayet etmek de yani bilim insanlarımızın, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek aslında 'Rabbim bizi bu salgından koru' demek gibi, bir kalbi dua anlamına gelecektir. Onun için bütün öğrencilerimizi ve bütün milletimizi bu fiili duayı yapmaya davet ediyoruz. Bu musibeti ancak bu şekilde defedebiliriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA