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Üniversite personeli sokak hayvanlarını unutmadı

Üniversite personeli sokak hayvanlarını unutmadı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personeli tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi personeli tarafından sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Kilis'te normalin üzerinde seyreden kar yağışı ve soğuk havanın, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırması ve vücut ısılarının korunmasını güçleştirmesi üzerine 7 Aralık Üniversitesini harekete geçti. Belirli noktalara sokak hayvanları için mamalar ve özel olarak yaptırılan kedi evleri yerleştirildi. Sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma sıkıntısının sonlandırılması için yapılan çalışmalar önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Aralık, Kilis, kar, Yerel, Haber

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