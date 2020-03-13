Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz şoför hakim karşısında PENDİK'te 11 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a(21) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve ehliyeti olmadığı belirtilen araç şoförü Abdulbaki Sayan (20) ilk kez hakim karşısına çıktı.

PENDİK'te 11 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a(21) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve ehliyeti olmadığı belirtilen araç şoförü Abdulbaki Sayan (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Sayan savunmasında başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını bu sebeple de aracın direksiyonunu kırdığını öne sürdü.

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulbaki Sayan getirilirken, maktul Kılınç'ın babası Nevzat Kılınç, annesi Ayşe Kılınç ve taraf avukatları katıldı.

"BAŞKA BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"Sanık Sayan savunmasında "Olay günü hastaneden arkadaşlarımla evime dönüyordum. Kaynarca Köprüsü'nden kaza yerine kadar beni bir araç sıkıştırıyordu. Beni sıkıştıran araç üzerime aracı sürünce ben de aracımın direksiyonunu kırdım, bu sefer de maktule çarptım. Bir anda kaza oldu, beni sıkıştıran araçta iki erkek vardı" dedi.

"VİCDANINIZA GÜVENİYORUM"Maktulün annesi ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Ayrıca sanığın annesi Ayşe Kılınç "Kızımın suçu yoktu, biz adalet istiyoruz. Vicdanınıza güveniyorum" diye konuştu.

"BEN DE ÖLEBİLİRDİM"Olay sırasında Sümeyya Kılınç'ın yanında olan Yeşim Güvenç Köymen ise, tanık olarak dinlendi. Köymen, Kılınç'la birlikte iş yerinden çıktıkları ifade ederek "Her zaman yürüdüğümüz yoldan normal yürüyorduk, yolun kenarında kaldırım yoktu. Sümeyya sağımdaydı, yürürken beyaz ışık gördüm. Sol adımımı attıktan sonra hızlı bir şekilde araç geldi Sümeyya'yı sağımdan alıp soluma fırlattı. Araç çok hızlıydı, orada ben de ölebilirdim. Ben sanığın kullanmış olduğu aracı sıkıştıran başka bir araç fark etmedim. Olay saniyelik gerçekleşti" dedi.

"VERİLECEK CEZAYA RAZIYIZ"Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu ise söz alarak "Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Müvekkilimin yakınları da başsağlığı dilemektedir. Verilecek cezaya razıyız, tutukluluk haline diyeceğimiz bir şey yoktur" dedi. Aboşoğlu, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

"SANIK DRİFT YAPARAK GELDİ"Müşteki avukatı Hakan Genç ise "Olayın oluş şekline baktığımızda sanık emniyet şeridini ihlal ederek ve drift yaparak yolda ilerlemiştir. Bu kadar peş peşe ihlalin işlenmesi nedeniyle sonucun ön görülmesi lazım. Savcılık makamı taksirle öldürmeden davayı açmış ise de bu davanın ağır cezada açılması gerektiğini düşünüyoruz. Görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ"Ara kararını açıklayan mahkeme keşif talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Abdulbaki Sayan'ın sürücü belgesi olmadığı halde saat 22.10 sıralarında babasına ait araçla D 100 Karayolu üzerinde Pendik'ten Tuzla istikametine doğru araç kullandığı anlatıldı. Sayan'ın Kaynarca'ya geldiğinde benzinliğin çıkış noktasındaki bariyer boşluğuna aniden hızlı bir şekilde yan yon girişine manevra yaptığı belirtildi. Karşı istikametten yaya olarak yol kenarında yürüyen yayalardan Sümeyya Kılınç'a çarptığı ve Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sanık Sayan'ın asli kusurlu olduğu vurgulandı. İddianamede, sanık Sayan hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA