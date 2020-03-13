ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA - Haber
Araç, Güncel

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA

Pendik'te 11 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a(21) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve ehliyeti olmadığı belirtilen araç şoförü Abdulbaki Sayan (20) ilk kez hakim karşısına çıktı.

13.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:57
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA

Pendik'te 11 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a(21) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve ehliyeti olmadığı belirtilen araç şoförü Abdulbaki Sayan (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Sayan savunmasında başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını bu sebeple de aracın direksiyonunu kırdığını öne sürdü. 

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulbaki Sayan getirilirken, maktul Kılınç'ın babası Nevzat Kılınç, annesi Ayşe Kılınç ve taraf avukatları katıldı. "BAŞKA BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"Sanık Sayan savunmasında "Olay günü hastaneden arkadaşlarımla evime dönüyordum. Kaynarca Köprüsü'nden kaza yerine kadar beni bir araç sıkıştırıyordu. Beni sıkıştıran araç üzerime aracı sürünce ben de aracımın direksiyonunu kırdım, bu sefer de maktule çarptım. Bir anda kaza oldu, beni sıkıştıran araçta iki erkek vardı" dedi.

"VİCDANINIZA GÜVENİYORUM"Maktulün annesi ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Ayrıca sanığın annesi Ayşe Kılınç "Kızımın suçu yoktu, biz adalet istiyoruz. Vicdanınıza güveniyorum" diye konuştu. 

"BEN DE ÖLEBİLİRDİM"Olay sırasında Sümeyya Kılınç'ın yanında olan Yeşim Güvenç Köymen ise, tanık olarak dinlendi. Köymen, Kılınç'la birlikte iş yerinden çıktıkları ifade ederek "Her zaman yürüdüğümüz yoldan normal yürüyorduk, yolun kenarında kaldırım yoktu. Sümeyya sağımdaydı, yürürken beyaz ışık gördüm. Sol adımımı attıktan sonra hızlı bir şekilde araç geldi Sümeyya'yı sağımdan alıp soluma fırlattı. Araç çok hızlıydı, orada ben de ölebilirdim. Ben sanığın kullanmış olduğu aracı sıkıştıran başka bir araç fark etmedim. Olay saniyelik gerçekleşti" dedi.

"VERİLECEK CEZAYA RAZIYIZ"Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu ise söz alarak "Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Müvekkilimin yakınları da başsağlığı dilemektedir. Verilecek cezaya razıyız, tutukluluk haline diyeceğimiz bir şey yoktur" dedi. Aboşoğlu, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

"SANIK DRİFT YAPARAK GELDİ"Müşteki avukatı Hakan Genç ise "Olayın oluş şekline baktığımızda sanık emniyet şeridini ihlal ederek ve drift yaparak yolda ilerlemiştir. Bu kadar peş peşe ihlalin işlenmesi nedeniyle sonucun ön görülmesi lazım. Savcılık makamı taksirle öldürmeden davayı açmış ise de bu davanın ağır cezada açılması gerektiğini düşünüyoruz. Görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ"Ara kararını açıklayan mahkeme keşif talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Abdulbaki Sayan'ın sürücü belgesi olmadığı halde saat 22.10 sıralarında babasına ait araçla D 100 Karayolu üzerinde Pendik'ten Tuzla istikametine doğru araç kullandığı anlatıldı. Sayan'ın Kaynarca'ya geldiğinde benzinliğin çıkış noktasındaki bariyer boşluğuna aniden hızlı bir şekilde yan yon girişine manevra yaptığı belirtildi. Karşı istikametten yaya olarak yol kenarında yürüyen yayalardan Sümeyya Kılınç'a çarptığı ve Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaydedildi. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sanık Sayan'ın asli kusurlu olduğu vurgulandı. İddianamede, sanık Sayan hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Görüntü Dökümü: ------------------Arşiv 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Muhterem Nur Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:33:47. #1.14#