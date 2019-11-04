Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada sanığın yargılanmasına başlandı

04.11.2019 15:39

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 ay önce İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal 'ın (19) hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin tutuklu sanık Fatih Sezer 'in (27) yargılanmasına başlandı. Sanık Sezer, olay günü alkol aldığını, ardından arkadaşıyla yola çıktığını, aracının hızlı olmadığını belirterek, Beşyol mevkiine doğru gelirken sol tarafımızdan hızlıca bir araç geldiğini gördüm. Araç beni sıkıştırıyordu. Bu şekilde yan yola girdik. Önümde bir araç vardı. Aracın hızı birden kesildi. Ben de çarpmamak için iyice sağa kırdım. Bu şekilde biraz daha gittik, daha sonra araç iyice yavaşlayınca kurtaramayıp vurdum" dedi. Müştekiler ise sanığın aracının çok hızlı olduğunu belirterek, şikayetçi olduklarını belirtti. Davanın ardından açıklama yapan Begüm Kartal'ın babası Haluk Kartal, hukuki sürecin sonunda çıkan kararın adil olacağını, arzularının bu olduğunu belirterek "Kararın örnek olmasını istiyoruz" dedi. Anne Melek Kartal da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Benim kızım şu an 4 kişide yaşıyor. Daha da fazla çocuklar, gençler yaşasın. Ne olur, buna biraz dikkat edelim" diyerek gözyaşı döktü. Kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Begüm Kartal'ın organlarını anne ve babası bağışlamış, 4 kişi de hayata tutunmuştu.

İLK DURUŞMA YAPILDIBakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan vefat eden Begüm Kartal'ın babası Haluk ile annesi Melek Kartal'ın yanı sıra kazada yaralananlar da duruşmaya "müşteki" olarak katıldı."ARAÇ YAVAŞLAYINCA KURTARAMAYIP VURDUM"Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Fatih Sezer, olay günü arkadaşıyla doğum gününde olduğunu belirterek, "Orada iki kadeh alkol almıştım. Daha sonra aracımla yanımda arkadaşım Erhan Gündoğdu ile yola çıktık. Beşyol mevkiine doğru gelirken sol tarafımızdan hızlıca bir araç geldiğini gördüm. Araç beni sıkıştırıyordu. Bu şekilde yan yola girdik. Önümde bir araç vardı. Aracın hızı birden kesildi. Ben de çarpmamak için iyice sağa kırdım. Bu şekilde biraz daha gittik, daha sonra araç iyice yavaşlayınca kurtaramayıp vurdum. Aracımın hakimiyetini kaybettim. Aracım geri dönmeye başladı. Durakta bekleyen insanlara çarptı. Hemen aşağı inip yardımcı olmak istedim. Ambulans dahi çağırmıştımö dedi. Sorular üzerine sanık Fatih Sezer, aracıyla normal seyir halinde gittiğini, "Hızlı değildim" diye cevap verdi. MÜŞTEKİLER DİNLENDİVefat eden Begüm Kartal'ın anne ve babası olayı görmediklerini, kızlarının trafik kazasında vefat ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Müşteki Muhammed Hamza Kocabaş da "Olay günü arkadaşım Begüm ve Hanife ile beraberdim. Beşyol durağında metrobüse binecektik. Durakta beklerken Begüm ile beraber sigara içmek için durağın yanındaki boşluğa gittik. Kaldırımdaydık. Daha sonra ses duydum. Sesin geldiği yer baktığımda aracın farlarını gördüm. Araç bize çarptı. Ben de yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. "ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"Müşteki Sabire Enç de olay günü eşi ve misafirleriyle durakta olduğunu belirterek, "Çok büyük bir ses duyduk, çarpma sesiydi. Sesin geldiği yere baktığımızda aracın bize doğru yan kısmı ile kayarak geldiğini gördüm. Olayda yaralandım. Araç çok hızlıydı. Yan tarafı ile yaklaşırken bile hızlıydı. Şikayetçiyim" diye konuştu. "BEGÜM ARKADAŞLARINI SORDU"Müşteki Sevim Akbaş da olay günü otobüse binmek için durağa girdiğini belirterek, "İki adım atmıştım ki birden kendimi yerde buldum. Üzerimde vefat eden Begüm vardı. Ellerim kan içindeydi. Begüm'ü kenara çektim. Arkadaşlarını sordu. Ben de yaralanmıştım. Trafik yoğun değildi. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu. İKİ POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİOlay günü görev yapan iki polis memuru da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık polis C.A. "Olay mahalline gittiğimizde birçok yaralının olduğunu gördük. Araçların kazaya karışmış olduklarını gördük. Bu esnada yanımıza Taner Ark geldi ve kazayı kendisinin yaptığını söyledi. İşin ciddi olduğunu anlayınca da aracı kendisinin kullanmadığını, Fatih Sezer'in kullandığını söyledi" ifadelerini kullandı. TANIK: KESİNLİKLE KAZAYI ÜSTLENMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİRTanık Taner Ark ise "Sanık benim arkadaşımdır. Erhan Gündoğdu beni arayarak kaza yaptıklarını yanlarına gelmemi söyledi. Ben de aracıma binerek yanlarına gittim. Amacım yardımcı olmaktı. Kesinlikle kazayı üstlenmem söz konusu değildir" dedi. Olay mahallinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. DAVA SONRASI AÇIKLAMADavanın ardından Begüm Kartal'ın annesi ve babası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Haluk Kartal, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Kızım Begüm'ün organlarını bağışlamıştık. Buradan çok şükür ki birileri hayata tutundu. Davanın ilk duruşmasının 4 Kasım olduğu açıklandığında, öyle de denk geldi bildiğiniz gibi 3 - 9 Kasım haftası organ bağışı haftası. Bu haftanın içinde de yine bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize" dedi. Hukuki sürecin sonunda çıkan kararın da adil olacağını, arzularının bu olduğunu belirten Haluk Kartal, "Kararın örnek olmasını istiyoruz" dedi. Melek Kartal organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Benim kızım şu an 4 kişide yaşıyor. Daha da fazla çocuklar, gençler yaşasın. Ne olur, buna biraz dikkat edelim" diyerek gözyaşı döktü.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen olay şöyle oldu: Beşyol Metrobüs üst geçidinin bulunduğu noktada saat 23: 20'de trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında birden fazla kişi yaralandı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Begüm Kartal ise hayatını kaybetti. İddianamede Begüm Kartal'ın vefat ettiği, diğer yaralıların bir kısmında kemik kırığı olduğu bu nedenle basit tıbbi müdahale ile tedavilerinin geçer nitelikte olmadığı, bir kısmını ise basit tıbbi müdahale ile geçer şekilde yaralandığı belirtildi. Şüpheli Fatih Sezer'in olay günü seyir halindeyken Beşyol Mevkii'nde yan yola saptığı, önce burada bir araca çarptığı, çarpmanın şiddeti ile bu aracın kaldırıma ve yolun kenarındaki korkuluklara çaptığı belirtildi. Çarpmanın etkisi ile geldiği yöne dönen şüphelinin aracıyla geri geri giderek durakta bekleyenlere ve yolda yaya olarak yürüyenlere çarptığı anlatılan iddianamede, kaza anında şüphelinin 1,42 promil alkollü olduğu bu nedenle eylemin bilinçli taksir ile gerçekleştiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Fatih Sezer'in "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul