Üniversite öğrencisinin kısa filmine İtalya'dan ödül
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Üniversite öğrencisinin kısa filmine İtalya'dan ödül

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Ferman Narin'in ders kapsamında çektiği kısa film, İtalya'da düzenlenen uluslararası film festivalinde birinci oldu.

Üniversite öğrencisinin kısa filmine İtalya'dan ödül
17.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:37

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Ferman Narin'in ders kapsamında çektiği kısa film, İtalya'da düzenlenen uluslararası film festivalinde birinci oldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Narin'in, yapım-yönetim dersi için hazırladığı "Pirabok" adlı korku filmi, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen "Florence Film Awards"ta yarıştı.

Film, derecelendirme sonucunda "En iyi korku filmi" ödülüne layık görüldü.

"Pirabok", Kanada 30 Aralık'ta düzenlenecek "The Horror Movie Award" film festivalinin de finalistleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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