Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak Mersin'de yaşadığı kerpiç...

16.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:16

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali

Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak

MERSİN - Mersin'de yaşadığı kerpiç evin bahçesinde, bir elinde kazma diğer elinde kalemle eğitim hayatını sürdürmeye çalışan üniversite öğrencisinin hayali, lisans eğitimini tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanı olmak.

Silifke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıllık kerpiç bir evde yaşayan 6 kişilik Ercan ailesinin en büyük çocuğu Feyzi Ercan, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programında öğrenimini sürdürüyor. Kardeşlerinden biri bu sene üniversite sınavına girdi, diğer bir kardeşi ise meslek lisesinde okuyor. Feyzi Ercan, bir yandan ailesiyle birlikte çiftçilikle uğraşıyor, diğer yandan en iyi bildiği işin okulunu okuyor.

Büyükşehir Belediyesinden kaynak kitap desteği

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Feyzi Ercan, ortaokuldan liseye kadar yaklaşık 7-8 okul değiştirdi. Geçim sıkıntıları ve bin bir zorluk karşısında yaşama tutunan genç, hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Feyzi Ercan'ın hedeflerine giden yollardan birisi de Ankara, Akdeniz, Ege veya Çukurova üniversitelerinden birinde bahçe bitkileri bölümü okumaktan geçiyor. Bu noktada gireceği Dikey Geçiş Sınavı'nda kaynak kitap desteğine ihtiyaç duyan Feyzi Ercan, sosyal medya üzerinden ulaştığı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kitap desteği istedi. Gencin çağrısına kulak veren Başkan Seçer'in talimatıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehber öğretmenleri Cansu Turan ve Özlem Özkan, talep edilen kaynak kitapları Feyzi Ercan'ın evine kadar ulaştırdı. Ercan ailesiyle tanışan rehber öğretmenler, Feyzi'nin ve kardeşlerinin eğitim konusundaki diğer taleplerini de not etti.

Feyzi Ercan, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e sosyal medya üzerinden ulaştığını belirterek, "Kendisine mesaj attım, sağ olsun gördü. Geri dönüş sağlandı. Böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Bitkilere aşığım"

Doğduğundan bu yana toprakla ve bitkilerle yakın temas içerisinde olduğunu ifade eden Ercan, bin bir zorluğa rağmen kariyerini de 'aşığım' dediği bitkilerle birlikte sürdürmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Normalde 5 kişilik bir aileyiz fakat felçli bir babaannem var. Onunla birlikte 6 kişi kerpiç bir evde yaşıyoruz. Yaklaşık 50 metrekare civarında, iki katlı oldukça eski bir yapı. Yazın çok sıcak oluyor. Ders çalışmamı engelliyor. Buradaki yaşamım genelde bitkilerle uğraşmakla geçiyor. Açıkçası bitkilere aşığım. İleride en büyük hedefim kendimi geliştirebilirsem Tarım ve Orman Bakanı olmak" diye konuştu.

"Feyzi, kardeşlerine de örnek oldu"

Anne Fatma Ercan ise en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğunu söyledi. Feyzi'nin başarısıyla iki kardeşine de örnek olduğunu kaydeden Fatma Ercan, "Köylü olduğumuz için hafta sonu sürekli bizim yanımızdalar. Okul zamanı da okula gidiyorlar. Hayat şartlarından dolayı okumaları gerektiğinin farkındalar. Okuma hevesleri çok. Okumalarını istiyorum. Feyzi sürekli azimle okuluna devam ederek, bizim sözümüzü dinleyip derslerine çalışarak kardeşlerine de örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Merkez Şube rehber öğretmeni Cansu Turan, gence gerekli kaynak desteğinin sağlandığını dile getirerek, sadece kaynak olarak değil aynı zamanda rehberlik olarak da desteklerinin süreceğini söyledi.

Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı Güncel
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Spor
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar...
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Erkan Akçay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sıla Reynmen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Şehit Darbe 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencisinin kerpiç eve sığmayan büyük hayali - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 19:20:21. #1.14#
title