Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan...

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Batıkent Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta bulunan Arzu apartmanında sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs binaya 3 gün arayla girip 3 bisiklet çaldı. Şahsın çaldığı bisikletlerin toplam değerinin 3 bin 600 lira olduğu öğrenildi. "Güpegündüz elini kolunu sallayarak bisiklete binip uzaklaştı" Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bisikleti çalan erkek şahıs yürüyerek sakin adımlarla kapısı açık bırakılan binaya giriyor. Ardından saniyeler içerisinde bisikleti binadan dışarı çıkaran şahıs bisiklete binerek uzaklaşıyor. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda şahsın ulu orta bisikleti çalması dikkat çekti. "Harçlıklarını biriktirerek almıştı" Bisikleti çalınan T. G. isimli üniversite öğrencisinin bisikletini harçlıklarını biriktirerek aldığı öğrenildi. Olayın ardından şikayetçi olan üniversite öğrencisi, binmeye bile kıyamadığı bin 300 lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor. Büyük üzüntü duyduğunu belirten üniversiteli genç bisikletine kavuşacağı günü bekliyor. Kaynak: İHA