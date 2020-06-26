Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan...

26.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:59

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı

Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batıkent Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta bulunan Arzu apartmanında sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs binaya 3 gün arayla girip 3 bisiklet çaldı. Şahsın çaldığı bisikletlerin toplam değerinin 3 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

"Güpegündüz elini kolunu sallayarak bisiklete binip uzaklaştı"

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bisikleti çalan erkek şahıs yürüyerek sakin adımlarla kapısı açık bırakılan binaya giriyor. Ardından saniyeler içerisinde bisikleti binadan dışarı çıkaran şahıs bisiklete binerek uzaklaşıyor. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda şahsın ulu orta bisikleti çalması dikkat çekti.

"Harçlıklarını biriktirerek almıştı"

Bisikleti çalınan T. G. isimli üniversite öğrencisinin bisikletini harçlıklarını biriktirerek aldığı öğrenildi. Olayın ardından şikayetçi olan üniversite öğrencisi, binmeye bile kıyamadığı bin 300 lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor. Büyük üzüntü duyduğunu belirten üniversiteli genç bisikletine kavuşacağı günü bekliyor.

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı Haber
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Ateş İzmir Kadın
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 10:59:44. #1.15#
title