Üniversite öğrencisinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı
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Üniversite öğrencisinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

04.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:40
Üniversite öğrencisinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

Edirne'de üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edirne'de üniversite öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yancıkçı Şahin Mahallesi Eyüp Ağa Sokak'ta yürüyen 23 yaşındaki S.A.'nın elindeki cep telefonu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

S.A'nın bağırarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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