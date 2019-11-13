Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32

Başakşehir'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalanan Mehmet V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Başakşehir'de 21 Mart 2016'da üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B. bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA