Tecavüzcüler Birbirlerine Kelepçelenip Sokakta Yürütüldü, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Hindistan Bhopal'de üniversite öğrencisi genç kızı kaçırıp tecavüz eden sapıkları polis ibret olsun diye birbirlerine kelepçeleyip sokakta yürüttü. Kadınlar tecavüzcüleri tokatlayarak tepki gösterdi.
Hindistan'ın Bhopal şehrinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızı kaçırıp tecavüz eden sapıkları, polis ibret olsun diye birbirine kelepçeleyip sokakta yürüttü. Kadınlar tecavüzcüleri tokatlayarak tepki gösterdi.
TECAVÜZCÜLERİ KELEPÇELEYEREK YOLDA YÜRÜTTÜLER
Hindistan'ın Bhopal şehrinde 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kızı kaçırıp tecavüz edip kendisini ve ailesini öldürmek ile tehdit eden dört caniyi polis, ellerini birbirlerine kelepçeleyerek ifşa etmek için şehrin en kalabalık caddesinde yürüttü.
KADINLAR TECAVÜZCÜLERİ TOKATLADI
Bu sırada kadınlar erkekleri tokat ve ellerine geçirdiklerini nesnelerle vurmaya başladı. Bir kadın poliste kadınlara katılıp tecavüzcüleri dövdü.
GENÇ KIZIN TELEFONUNU GASP EDİP EVE GÖTÜRDÜLER
Polis, kızın aynı üniversitede okuyan 21 yaşındaki Sonu Dangi ile bir restorantta buluştuğunu. İkili arasında tartışma çıkınca kızın telefonunu zorla aldı ve kızı bir eve götürdü daha sonra arkadaşlarını çağırıp kıza tecavüz ettiler.
POLİS, İBRET OLSUN DİYE İFŞA ETTİ
Polis, son olarak tecavüzcüleri caddelerde gezdirip ifşa ederek başka tecavüz olaylarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Tecavüzcüler daha sonra cezaevine yollandı.
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Adalette adeta Adana`yi tokatlamislar...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayıp turkiyeyi örnek alsınlar.Türkiye öyle insanları cezaevinde tosun besler gibi besliyor.Lütfen Türkiye yi biraz örnek alın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ınsan haklarına aykırıCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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işte turkıyede de boyle yapılması lazımCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Türkiye de yapmalı aynısınıCevap Yaz 19 Yayından Kaldır