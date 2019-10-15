Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı

Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

15.10.2019 01:10
Üniversite öğrencisine çarpan araç kaçtı

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Üniversite öğrencisine çarpan otomobil olay yerinden kaçarken üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kaçan otomobili her yerde arıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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