Üniversite öğrencisi Sümeyye'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
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Üniversite öğrencisi Sümeyye'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

Pendik'te yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi.

Üniversite öğrencisi Sümeyye'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
13.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:12

Pendik'te yolda yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi. Karara tepki gösteren acılı anne, "Bir anne sabah gönderdiği kızının akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Benim kızımın suçu günahı neydi?" dedi.

Pendik'te 11 Ocak 2020 tarihinde ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan(20), hızla seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kılınç, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Abdulbaki Sayan(20) hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık davanın ilk celsesinde, "Başka bir araç beni sıkıştırdı. Ben de direksiyonu kırdım, maktule çarptım" diyerek kendini savundu.

"Hızı yüksekti, 'güm' diye bir ses duydum"

Davanın üçüncü celsesi geçtiğimiz hafta görüldü. Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden genç kızın babası Nevzat Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Suat E., "Olay günü arkadaşımın kullandığı araç içerisinde yolcu olarak bulunuyordum. Trafikte seyir halindeyken kazaya neden olan araç ile başka bir araç birbirlerini takip eder vaziyette, şerit değiştirerek seyir halinde olduklarını gördüm. Her iki aracın da hızı yüksekti. Biz bir sonraki sapaktan dönüş yapmak istediğimiz için sinyal verdik. Sanırım sanık bundan sonra paniğe kapılarak aniden kazanın gerçekleştiği yan yola girdi. Herhangi bir şekilde hızını azaltmadı. Sanık yan yola girdikten sonra aniden 'güm' diye bir ses duydum" dedi. Tanık, içinde bulunduğu aracı kullanan arkadaşının sanığın aracını trafikte sıkıştırmadığını, diğer şeritlere geçişini engellemediğini ve güvenli sürüşünü engelleyecek herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

4 ay sonra tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

"Adalet istiyorum"

Tahliye kararına genç kızın acılı babası tepki gösterdi. Baba Nevzat Kılınç, olayın Ocak ayında gerçekleştiğini söyleyerek, "Allah razı olsun Hakim Bey'den o dönemde keşif kararı verdi. Keşif olmadan delilleri toplamadan şahitleri dinlemeden bir karar veremeyiz dedi. Korona virüsünden dolayı keşif kararı ertelendi. Bu ayın yedisinde mahkeme vardı. Korona virüsten dolayı mahkemeye alınmadığımız için avukat aracılığıyla sanığın tahliye edildiğini öğrendik. Ben adalet istiyorum. Halkın vicdanına, büyüklerimizin vicdanına bırakıyorum. Bir insanın hayatına son verip 2 ay içerisinde elini kolunu sallayarak dışarıda gezerse adalete olan inancımız azalır. Gencecik bir kızın hayatına son ver, 2 ay içeride kal. Ben büyüklerimizden adalet istiyorum " dedi.

"Benim kızımın suçu, günahı neydi"

Sümeyye Kılınç'ın annesi Ayşe Kılınç ise, "Ben buradan bütün ailelere sesleniyorum. Bir anne büyüttüğü kızını sabah gönderip akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Bizim sesimizi duyun. Benim kızımın suçu günahı neydi? Diyerek tahliye kararına isyan etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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