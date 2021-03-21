Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor
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Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor

21.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:05
Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor

Mardin'de üniversite öğrencisi Neriman Fidan, topladığı pet şişelerden sokak hayvanları için su ve mama kapları hazırlayıp üzerlerine yazdığı notlarla sokak hayvanları için duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

Mardin'de üniversite öğrencisi Neriman Fidan, topladığı pet şişelerden sokak hayvanları için su ve mama kapları hazırlayıp üzerlerine yazdığı notlarla sokak hayvanları için duyarlılık oluşturmaya çalışıyor.

Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Neriman Fidan, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla geldiği memleketinde sokak hayvanları için çalışma yapmaya karar verdi.

Evde biriktirdiği ve sokaktan topladığı plastik su şişelerini keserek su ve mama kabı haline getiren Fidan, kapların üzerlerine Türkçe, Kürtçe ve Arapça "acıktım, susadım, bana yemek koy, su ver" gibi notlar yazdı.

Fidan, özenle hazırladığı kapların içini doldurup kentin tarihi mekanlarına bırakarak, görenlerin de bu kaplara mama ve su bırakmasına vesile oluyor.

Neriman Fidan, AA muhabirine, uzaktan eğitime geçilince memleketi Mardin'e geldiğini, çok sevdiği memleketini gezdiğini söyledi.

Gezerken sokak hayvanlarını gördüğünü ve farkındalık oluşturmak istediğini anlatan Fidan, özellikle kış ve yaz aylarının sokak hayvanları için kolay geçmediğini dile getirdi.

Hayvanların su ve yiyecek bulmada çok zorlandıklarını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Mardin çeşitli dillerin konuşulduğu bir şehir. Sokak hayvanların daha iyi anlaşılmaları için çeşitli dillerde notlar yazdım. Özellikle Türkçe, Arapça ve Kürtçe aç ve susuz odaklarını belirten notlar hazırladım. Sokak hayvanlarının dili olmak istedim. Bunu başardığıma inanıyorum."

Fidan, hazırladığı su kaplarını tarihi kentin sokaklarına ve özellikle sokak hayvanların yoğun olduğu yerlere yerleştirdiğini, bu sayede sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamalarını hedeflediğini anlattı.

Bu konuda herkesin elinden geleni yapması gerektiğini aktaran Fidan, "Onlar konuşamıyor değil, biz görmüyor ve duymuyoruz." dedi.

İstanbul'dan Mardin'i gezmeye gelen Dilbin Baykan da tarihi kenti gezerken sokak hayvanları için yemek ve su kaplarını gördüğünü, bu duruma sevindiğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor
Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor
Üniversite öğrencisi su ve mama kaplarına yazdığı notlarla sokak hayvanları için farkındalık oluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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