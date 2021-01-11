Üniversite öğrencisi Şenpınar'ın katil zanlısı, akıl sağlığı raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldüren, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, akıl sağlığı raporu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldüren, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, akıl sağlığı raporu alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Ocak'ta görülecek davanın ikinci duruşması öncesi sanık Kemaloğlu'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazı yazdı.

Kemaloğlu, tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, güvenlik önlemleri altında İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sanık hakkında Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak rapor, duruşma öncesi Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.

Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti.

Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

8 Ekim'de görülen ilk duruşmada sanık avukatı mahkemeden sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor talebinde bulunmuş ve mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç