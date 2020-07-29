Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi

CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgisi sosyal medyadan paylaşım yapan belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi
29.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:28

CHP Antalya Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgisi sosyal medyadan paylaşım yapan belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Antalya Kadın Kolları üyeleri ile Antalya Adliyesine gelen Deveci, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunan Muratpaşa Belediye çalışanı A.H.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunu içeren dilekçe verdi.

Deveci, dilekçede, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili A.H.Y'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımın bir kadın olarak kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Dilekçede Deveci'nin "Kadın haklarına saygılı ve kadın hakları savunucusu olduğumuzdan dolayı suç duyurusunda bulunmak istedim. Kişinin cezalandırılması için hakkında kamu davasının açılmasının istiyorum." ifadeleri yer aldı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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