Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava
22.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:39
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, Muğla adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, Muğla adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir: "Bugün 13: 30'da cinayet mahallinde keşif yapılacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı