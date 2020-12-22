Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava

22.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:39

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, Muğla adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, Muğla adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rezan Epözdemir: "Bugün 13: 30'da cinayet mahallinde keşif yapılacak"

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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