Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.

22.07.2020 01:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 02:19

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Muğla Kadın Platformu adliyeye yürümek istedi

Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in öldürülmesini, basın açıklaması ve yürüyüş yaparak, protesto etti.

Menteşe ilçesinde, "Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız" sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Sessiz kalmıyoruz", "Yasta değil, isyandayız", "Kadın katliamlarını durduracağız" yazılı dövizlerle Muğla Adliye Sarayına yürümek istedi. Polisin Atatürk Stadı'na kadar yürümelerine izin verdiği kadınlar, slogan atarak ve düdük çalarak yine Sınırsızlık Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Muğla Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı Selin Bileği, günde neredeyse 3 kadının katledildiğini belirtti.

Muğla'daki kadınların ve kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddetin tesadüf, kaza, namusla özdeşleştirilecek ya da "Cinnet geçirdim öldürdüm" denilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bileği, "Bizler daha birkaç ay önce Pınar'ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan kadınlarız." dedi.

Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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