Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti hafızalardan silinmedi

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedinin ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış halde bulunmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın acısı tazeliğini koruyor, kamuoyu yapılan yargılamayı yakından takip ediyor.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedinin ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış halde bulunmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın acısı tazeliğini koruyor, kamuoyu yapılan yargılamayı yakından takip ediyor.

Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan dava sürüyor.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve son olarak 5. celsesi yapılan duruşma, 27 Eylül'e ertelendi.

Yargılamada sürecince son olarak Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, olayın ardından bir yıl geçtiğini ve adalet aradıklarını söyledi.

Olağan ve olağanüstü bütün kanun yollarına başvurduklarını anlatan Epözdemir, "Türkiye'de kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin bitmesi ve sorumluların hak ettiği cezayı alması, emsal mahiyette yargılamaların yapılması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Epözdemir, ailenin isteğinin de bir an önce adaletin tecelli etmesi olduğunu kaydetti.

"Acımız çok büyük"

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, kızının öldürülmesiyle ailecek yıkıldıklarını, bir yıldır çok büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Katilin en ağır cezayı almasını isteyen Gültekin, "Acımız çok büyük. Ayaktayız ama biz ölüyüz." dedi.

Baba Sıddık Gültekin ise olay sonrası Bitlis'in Hizan ilçesine yerleştiklerini belirtti.

Yaşadıklarının çok ağır olduğunu, aylardır uyuyamadıklarını ifade eden Gültekin, "Her seferinde 2 bin kilometre yol geliyoruz. Beşinci duruşma yapıldı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Zaten hepimiz psikolojik destek görüyoruz. İlaç kullanıyoruz. Her cuma günü kızımın mezarına gidiyoruz. Bayramda da ziyaretine gideceğiz." ifadesini kullandı.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığını, bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Avcı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç