Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Spor

Ağrı'da, ilk defa milli takıma seçilen Tuba Çolo, ekim ayında İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olup altın madalyayı kazanmak istiyor.

Ağrı'da, ilk defa milli takıma seçilen Tuba Çolo, ekim ayında İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olup altın madalyayı kazanmak istiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen 21 yaşındaki Tuba Çolo, 3 yıl önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Bölümüne başladı.

Küçük yaşlarda spora ilgi duyan Çolo, üniversite eğitimine başladığı yıldan bu yana Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta antrenör Hüseyin Oflaz'dan kick boks eğitimi alıyor.

Bugüne kadar katıldığı müsabakalarda çeşitli başarılar elde eden Çolo, son olarak 1-7 Temmuz tarihinde Şırnak'taki Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda K-1 Style Büyükler kategorisinde 52 kilogramda şampiyon olarak milli takıma seçilme sevincini yaşadı.

İlk defa milli sporcu olmanın gururunu yaşayan Çolo, 14-25 Ekim tarihinde İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda K-1 Style Büyükler 52 kilogramda birinci olmak için antrenörüyle antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Milli sporcu Tuba Çolo, AA muhabirine, çocukluktan bu yana spora ilgi duyduğunu ve Ağrı'da kick boksa başladığını söyledi.

Kick boksu çok sevdiğini ve her gün antrenman yaptığını belirten Çolo, şöyle konuştu:

"Üniversiteye geldiğim sene kick boksa başladım. Zaten daha öncede spora meraklıydım. Burada bana antrenör Hüseyin Oflaz'ı önerdiler. Ben de Hüseyin hocaya ulaşarak spora başlamak istediğimi söyledim. Daha öncede yaptığım diğer sporlardan dolayı inatla kick boksa başlamak istedim. Hüseyin hoca bana 'disiplinli bir şekilde çalışacaksan' spora başla dedi. Ben de bu şekilde başladım ve ilk müsabakam olan üniversiteler arası kick boks şampiyonasında yenildim. Daha sonra iyi bir antrenman ve disiplinli çalışma sonucunda başarılar elde ettim."

-"İtalya'daki dünya şampiyonasında birinci olmak istiyorum"

Çolo, katıldığı yarışmalarda birinciliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldum. İtalya'daki dünya şampiyonasında birinci olmak istiyorum. Bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Verimli antrenman ve psikolojik destekle yarışmaya hazırlanıyorum. Kışın sabahın erken saatlerinde Bubi Dağı'na tırmanış yaparak antrenman yapıyorduk. İlk defa dünya şampiyonansa gidiyorum çok heyecanlıyım ve elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Antrenöründen Tuba'ya tam destek

Antrenör Hüseyin Oflaz ise yaklaşık 60 sporcularının olduğunu ve başarılı olanları müsabakalara götürdüklerini anlattı.

Çolo'nun kick boks branşında kadınlarda milli takıma seçilen Ağrı'nın ilk sporcusu olduğunu ifade eden Oflaz, şunları kaydetti:

"Milli takım kampı var, öncelikle ona hazırlanıyoruz. Sporcumuz milli takıma seçildiği için çok mutluyuz. Ağrı'nın havası kışın soğuk olduğundan dolayı bize sıkıntı yaratıyor. Biz bunları bahane etmeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bubi Dağı'nda kros ve güç antrenmanları yapıyoruz. Tuba'nın, İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum."

Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda
Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda
Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda
Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020'de çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Ali Koç Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite öğrencisi milli kick boksçu Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:27:52. #1.14#

title