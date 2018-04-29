Üniversite Öğrencisi Milletvekili Aday Adayı Oldu

SAMSUN (İHA) – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Talha Dağ, Samsun'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayı oldu.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Talha Dağ, memleketi Samsun'dan milletvekili aday adayı oldu. AK Parti'nin Samsun'daki en genç aday adaylarından birisi olan Talha Dağ, "Türkiye'nin gençleri olarak bu ülkenin geleceğini ellerimizde taşıdığımızı aklımızdan çıkarmadan, durmadan, yorulmadan risk alarak koşacağız" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda aday adaylığı ile ilgili basın açıklamasında bulunan Talha Dağ, "2011 yılından bugüne AK Parti'nin il gençlik kolları mahalle başkanlığından, üniversite teşkilat başkanlığına, sosyal işler başkanlığından konsey işleri başkanlığına kadar birçok biriminde yer aldım. Davamızın içinde bulunduğum ilk günden bugüne kadar gençlik için birçok hizmette bulundum ve bulunmaya devam ediyorum. Seçilme yaşını 18'e indirip gençlere olan güvenini bir kez daha ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye'nin gençleri olarak bu ülkenin geleceğini ellerimizde taşıdığımızı aklımızdan çıkarmadan, durmadan, yorulmadan risk alarak koşacağız. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız düstur ile 'Gençlik için Genç Milletvekili' aday adaylığında ben de varım. Gençleri her fırsatta cesaretlendiren ve gençlerin arkasında duran yegane ilham kaynağımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Mevlam vatan, millet ve gençlik için hayırlı eylesin" diye konuştu. - SAMSUN