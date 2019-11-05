05.11.2019 12:39

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

ISPARTA - Isparta'da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi kızının kaldığı apartta konaklayan Mustafa Özcan (45), sabah saatlerinde kızı tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı öğrenildi.

Kaynak: İHA