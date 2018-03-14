Üniversite Öğrencisi Kızın Gasp ve Darp Anı Güvenlik Kamerasında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversite öğrencisi bir genç kızı yerde sürükleyerek çantasını gasbeden zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak'ta yürüyerek evine giden üniversite öğrencisi S.K, (21) kendisini takip eden Gökhan K'nin (25) saldırısına uğradı. S.K'yi darbederek yerde sürükleyen Gökhan K, çantasını alarak kaçtı.

S.K'nin "İmdat" diye bağırarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada Gökhan K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gasp ve saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gökhan K'nin S.K'ye saldırıp yerde sürüklemesi, çantasını alması ve kaçması ile polis ekiplerince yakalanma anı yer alıyor.