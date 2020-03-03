Üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralandı
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Üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralandı

Manisa'da, özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralı halde bulundu.

03.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:16
Üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralandı

'da, özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi karnından bıçakla yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 1. Cumhuriyet Meydanı mevkiinde bulunan bir özel kız öğrenci yurdunda kalan B.K. (21) isimli genç kız karnından bıçakla yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan B.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan, B.K.'nın yurtta yemek yaparken başının döndüğü ve yere yığıldığı sırada elindeki bıçağın karnına saplandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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