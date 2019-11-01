Üniversite öğrencisi İrem Su'nun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin dava

01.11.2019 13:02

Burdur'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili yerel mahkemece sanık sürücünün 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı karara itirazın ardından davanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine devam edidi.

11. Ceza Dairesindeki duruşmada sanık Emre Esmer ile tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Salonda hayatını kaybeden genç kızın babası Halil ve annesi Leyla Akkaya, yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz alan müştekiler, bilirkişi raporundaki hız ve kaza yeri ölçümünün yanlış yapıldığını, raporun trafik bilirkişisi tarafından değil, makine mühendisleri tarafından düzenlenmesinin gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından genç kızın kesin ölüm nedeninin tespiti için rapor isteyerek, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

"Mücadelem başka İrem Su'ların gitmemesi içindir"

Duruşma sonrası Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan grup, "İrem Su için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı. İrem Su'nun ailesi ve yakın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Genç kızın babası Halil Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileri ve bazı taraftar topluluklarının kendilerine destek vermek için Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda kaza yerindeki ölçümlerin yanlış yapıldığını savunan Akkaya, "Karşı taraf kızımın kesin ölüm nedenini öğrenmek istiyor, sanığın daha az ceza alması için uğraşıyorlar. Cezalar arttırılsın ki caydırıcı olsun, mücadelem başka İrem Su'ların ölmemesi içindir." dedi.

İrem Su'nun teyzesi Selda Avcı da sanığın alkol alarak aşırı hız yapması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Sanığın hız yaptığını kabul ettiğini, MOBESE kayıtlarında ayakta durmakta güçlük çektiğinin görülebildiğini savunan Avcı, "Duruşmada yayın yasağı talep edildi ama mahkeme talebi reddetti. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Burdur'da 13 Mart'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kaldırıldığı Isparta'daki özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından tutuklanan ve alkollü araç kullandığı iddia edilen sürücü Emre Esmer, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, taraf avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA