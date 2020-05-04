Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor
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Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:23

Tunceli'de 121 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 121 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara, Mersin, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü baraj gölünde dalgıç polisler, Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Doku'nun kaybolduğu ilk günden beri AFAD, JÖAK, JAK, polis ve jandarma ekipleri, dalgıçlar, yakınları ve gönüllülerce helikopter, arama köpekleri, botlar, gelişmiş teknolojik cihazlar ile Munzur Çayı ve su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde aranan genç kızdan bugün de haber alınamadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 121 gündür devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin, 17 Mart'ta Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i, 44 günlük çalışmanın ardından bulmasıyla Gülistan'ı arama çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Doku, "Ekiplerin ve bizlerin ortak kararı baraj gölünde su seviyesinin 6-7 metre daha düşürülmesi yönünde. Çünkü bu şekilde ekipler de istediği gibi arama yapamıyor. Bizde sayın valimizden, bakanımızdan barajın boşaltılmasını ve artık bu sürecin bitirilmesini istiyoruz." dedi.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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