Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi
Isparta Adliyesi Güvenlik önlemleri Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.
25.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:47
Isparta Adliyesi
Güvenlik önlemleri
Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.
Kaynak: AA