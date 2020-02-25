Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi
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Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi

Isparta Adliyesi Güvenlik önlemleri Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

25.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:47
Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi

Adliyesi

Güvenlik önlemleri

Sanığın araçtan indirilip adliyeye girişi ISPARTA - Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava - Sanık adliyeye getirildi
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